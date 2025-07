Polícia recupera carros furtados e investiga quadrilha em Franca (SP) Um adolescente foi apreendido no local onde os veículos foram encontrados Cidade Alerta Interior SP|Do R7 07/07/2025 - 20h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h39 ) twitter

A Polícia Civil recuperou dois carros furtados e investiga a atuação de uma quadrilha especializada nesse crime em Franca (SP). Os veículos, um Gol e um Corsa, foram encontrados em uma casa no bairro Pacaembu. Durante a ação, um adolescente foi apreendido e a dona do imóvel, mãe do jovem, deve prestar depoimento. As investigações seguem para identificar outros integrantes do grupo criminoso.