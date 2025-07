Roubo em Ribeirão Preto: criminoso usa moto para invadir residência Homem rendeu a funcionária e levou objetos pessoais Cidade Alerta Interior SP|Do R7 03/07/2025 - 11h25 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h25 ) twitter

Em Ribeirão Preto (SP), um criminoso armado invadiu uma casa no bairro Ribeirão Verde, rendendo a funcionária e levando objetos pessoais. O ladrão chegou de moto, mas fugiu com o carro da vítima, deixando a moto no local. A polícia descobriu que o dono da moto estava envolvido no esquema, confessando ter emprestado o veículo para o roubo. Os objetos foram recuperados, mas o ladrão ainda não foi encontrado.