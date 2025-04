Tragédia em São Joaquim da Barra (SP) mobiliza famílias em busca de justiça Movimento criado após o acidente pressiona por melhorias nas rodovias da região Cidade Alerta Interior SP|Do R7 28/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 28/04/2025 - 22h05 ) twitter

Dois meses após o trágico acidente que vitimou 12 estudantes em São Joaquim da Barra (SP), as investigações continuam. As famílias das vítimas, como Marcos e Lídia, compartilham a dor da perda de seus filhos, Juliana e João Pedro, e a busca por justiça. O movimento “12 Vidas” foi criado para apoiar as famílias e buscar melhorias nas rodovias. O acidente, causado por um caminhão que invadiu a pista contrária, ainda aguarda laudos técnicos sobre as condições da pista e dos veículos.