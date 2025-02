Três motoristas de aplicativo são roubados em menos de 24 horas, em Ribeirão (SP) Casos aconteceram no Parque das Oliveiras, na Vila Albertina e no Jardim Cristo Redentor Cidade Alerta Interior SP|Do R7 05/02/2025 - 13h51 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h51 ) twitter

Em Ribeirão Preto (SP), três roubos a motoristas de aplicativos foram registrados em menos de 24 horas.

O primeiro caso aconteceu na região do Parque das Oliveiras, quando criminosos deram uma ‘gravata’ em um motorista de aplicativo e fugiram com o veículo da vítima.

A segunda ocorrência foi na Vila Albertina. O motorista foi ameaçado com um simulacro de arma de fogo e teve o carro roubado, mas o veículo foi recuperado horas depois pela polícia.

Já no terceiro caso, bandidos renderam um motorista de aplicativo no Jardim Cristo Redentor e fugiram com o carro. A polícia foi acionada e conseguiu localizar os bandidos que, durante a fuga, acabaram batendo com o veículo em um poste.