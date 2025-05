Aposentados e pensionistas podem contestar descontos em agências dos Correios Com mais de 5 mil unidades no Brasil, a iniciativa tem como objetivo a inclusão social e a segurança SP Record Interior SP|Do R7 29/05/2025 - 21h18 (Atualizado em 29/05/2025 - 21h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A partir de sexta-feira (30), aposentados e pensionistas do INSS poderão contestar descontos indevidos diretamente nas agências dos Correios. Com mais de 5 mil unidades no Brasil, a iniciativa tem como objetivo a inclusão social e a segurança. Para as regiões que não possuem agências, estão sendo planejadas ações de deslocamento e mutirões de atendimento.