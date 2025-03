Avenida 9 de julho ganha ‘Plano de recuperação econômica’ No período em que a avenida ficou parcialmente interditada, as vendas do comércio caíram 60% e os postos de trabalho tiveram uma redução de 25% SP Record Interior SP|Do R7 31/03/2025 - 15h36 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As obras na Avenida 9 de julho começaram em julho de 2023, mas foram suspensas no final do ano passado, já que a prefeitura rompeu contrato com a empresa que era responsável pelas obras por conta do atraso na entrega dos serviços prestados.

A segunda empresa, vencedora da licitação não assumiu as obras e uma nova licitação precisou ser feita, o que atrasou ainda mais o término das obras.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto (SP), nesse período, as vendas do comércio caíram 60% e os postos de trabalho tiveram uma redução de 25%.

Para tentar minimizar os danos, a prefeitura de Ribeirão Preto (SP) vai lançar o ‘Plano de recuperação econômica’. Entre as ações, um dos objetivos é acelerar a recupação dos imóveis vazios.