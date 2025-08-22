Brasil registra primeiro caso de câncer provocado por prótese de silicone Especialistas recomendam atenção a sintomas, mas não indicam retirada preventiva das próteses SP Record Interior SP|Do R7 21/08/2025 - 21h33 (Atualizado em 21/08/2025 - 21h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Médicos registraram o primeiro caso no Brasil de câncer raro ligado a implante de silicone. Uma paciente, de 38 anos, tratada em Barretos (SP), morreu 10 meses após ser diagnosticada com carcinoma espinocelular. A doença é extremamente rara, com apenas 17 casos no mundo. Especialistas recomendam atenção a sintomas, mas não indicam retirada preventiva das próteses.