Brasil registra primeiro caso de câncer provocado por prótese de silicone

Especialistas recomendam atenção a sintomas, mas não indicam retirada preventiva das próteses

SP Record Interior SP|Do R7

Médicos registraram o primeiro caso no Brasil de câncer raro ligado a implante de silicone. Uma paciente, de 38 anos, tratada em Barretos (SP), morreu 10 meses após ser diagnosticada com carcinoma espinocelular. A doença é extremamente rara, com apenas 17 casos no mundo. Especialistas recomendam atenção a sintomas, mas não indicam retirada preventiva das próteses.

