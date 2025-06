Campanha Junho Laranja alerta para violência contra mulheres por ataques com fogo Hospital das Clínicas registra casos graves e especialistas reforçam prevenção e conscientização SP Record Interior SP|Do R7 06/06/2025 - 21h40 (Atualizado em 06/06/2025 - 21h40 ) twitter

A campanha Junho Laranja destaca a violência contra mulheres, focando em ataques com fogo. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP) recebe anualmente mulheres com queimaduras graves, muitas vezes causadas por parceiros. Especialistas reforçam a importância da prevenção e da conscientização sobre o uso de álcool e a segurança no ambiente doméstico.