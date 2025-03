Casos de hérnia de disco podem ser tratados sem cirurgia Maioria dos casos podem ser tratada apenas com fisioterapia e exercícios físicos SP Record Interior SP|Do R7 07/03/2025 - 11h58 (Atualizado em 07/03/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A hérnia de disco afeta milhões de brasileiros, sendo uma das principais causas de afastamento do trabalho. No entanto, a maioria dos casos pode ser tratada sem cirurgia, apenas com fisioterapia e exercícios físicos.

A história de Elaine, que sofreu com dores intensas, após ser promovida a motorista de ônibus, ilustra a importância de identificar a causa raiz do problema e buscar tratamento adequado.

Especialistas destacam que 97% dos casos podem ser resolvidos sem intervenção cirúrgica, enfatizando a necessidade de acompanhamento profissional para retornar à vida normal.