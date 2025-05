CDHU pretende construir 200 moradias populares em Ribeirão Preto As casas serão financiadas com juros zero para famílias de até 5 salários mínimos SP Record Interior SP|Do R7 28/05/2025 - 20h53 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) anunciou um chamamento público para construir novas moradias no estado. Em Ribeirão Preto, serão 200 casas. Elas serão financiadas com juros zero para famílias de até 5 salários mínimos. As empresas interessadas devem enviar propostas até 16 de junho.