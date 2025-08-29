Clássico entre Palmeiras e Corinthians mobiliza torcedores em Ribeirão Preto (SP)
Jogo será transmitido com exclusividade pela RECORD
A paixão pelo Palmeiras é parte marcante da vida de Luiz, jovem torcedor que produz conteúdo sobre o time para as redes sociais e exibe com orgulho sua coleção de itens do clube. A expectativa cresce para o clássico contra o Corinthians, que será transmitido com exclusividade pela RECORD. Em Ribeirão Preto (SP), torcedores se mobilizam para acompanhar o confronto, enquanto um restaurante da cidade organiza uma estrutura especial para receber o público no domingo.