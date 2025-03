Começa a valer o novo empréstimo consignado CLT Medida visa beneficiar até 47 milhões de trabalhadores, permitindo a troca de dívidas de juros altos, como as do cartão de crédito, por opções mais acessíveis SP Record Interior SP|Do R7 24/03/2025 - 10h39 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h39 ) twitter

Desde o último dia 21, trabalhadores com carteira assinada podem acessar um novo empréstimo consignado com juros mais baixos, utilizando o FGTS como garantia.

Essa medida do Governo Federal visa beneficiar até 47 milhões de trabalhadores, permitindo a troca de dívidas de juros altos, como as do cartão de crédito, por opções mais acessíveis.

Para contratar, é necessário acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e solicitar a proposta de crédito.

As ofertas são enviadas em até até 24 horas, e o desconto das parcelas cai diretamente na folha de pagamento, similar ao modelo para aposentados e pensionistas.