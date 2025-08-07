Defesa Civil do Estado realiza ações de combate e prevenção de incêndio em Ribeirão Preto (SP) A campanha visa reduzir incêndios, que já diminuíram 50% em julho SP Record Interior SP|Do R7 07/08/2025 - 20h41 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h41 ) twitter

A Defesa Civil de São Paulo realizou ações em Ribeirão Preto como parte da operação São Paulo sem Fogo, focada na prevenção e combate a incêndios florestais. O coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Hengel Hengues Pereira, destacou a entrega de equipamentos e treinamentos para 67 municípios, além do uso de tecnologia avançada. A campanha visa reduzir incêndios, que já diminuíram 50% em julho, e conta com a conscientização da população.