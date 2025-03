Dia Internacional da Síndrome de Down celebra a diversidade Data reforça a necessidade de respeito e inclusão, mostrando que o convívio é possível e enriquecedor SP Record Interior SP|Do R7 24/03/2025 - 10h43 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h43 ) twitter

No Dia Internacional da Síndrome de Down, que é celebrado dia 21 de março, conhecemos a história de Ana Luiza, uma jovem determinada que desafia preconceitos e busca realizar seus sonhos.

Trabalhando em uma loja de cosméticos e cursando o Ensino Médio, Ana planeja ingressar no Ensino Superior em Moda e Design.

A reportagem destaca a importância da rede de apoio, como o projeto Fada, que oferece suporte e informação para famílias.

Com 300 mil pessoas com Síndrome de Down no Brasil, a data reforça a necessidade de respeito e inclusão, mostrando que o convívio é possível e enriquecedor.