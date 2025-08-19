Estudo analisa criação de miniterminal no Jardim Botânico (SP) A RP Mobi realizará uma vistoria técnica para verificar a viabilidade do projeto SP Record Interior SP|Do R7 19/08/2025 - 20h44 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h44 ) twitter

Moradores e trabalhadores da Rua Paschoal Bardaro, em Ribeirão Preto (SP), enfrentam dificuldades diárias com o transporte público. Uma proposta de instalação de um mini terminal de ônibus está em avaliação pela prefeitura, com o objetivo de melhorar a infraestrutura local. A RP Mobi realizará uma vistoria técnica para verificar a viabilidade do projeto, que pode trazer mais conforto e eficiência para a população da região.