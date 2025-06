EUA monitoram redes sociais de estudantes brasileiros para concessão de vistos Medida vale para categorias acadêmicas e exige perfis públicos durante o processo SP Record Interior SP|Do R7 26/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou que estudantes que solicitarem visto das categorias F, M e J deverão manter perfis públicos nas redes sociais. O objetivo é permitir que o governo americano verifique se o comportamento online é compatível com as intenções declaradas no pedido de visto. Outras categorias de visto permanecem sem alteração.