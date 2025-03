Exposição nas redes sociais pode gerar perseguição digital Fenômeno do stalking é uma ameaça crescente na era digital, afetando tanto celebridades quanto pessoas comuns SP Record Interior SP|Do R7 19/03/2025 - 14h13 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h10 ) twitter

O fenômeno do stalking, ou perseguição, é uma ameaça crescente na era digital, afetando tanto celebridades quanto pessoas comuns.

Marla Dörr, empresária, compartilha sua experiência de ser perseguida online, evidenciando o impacto emocional e a necessidade de medidas de segurança.

Especialistas explicam que stalkers podem parecer normais, mas desenvolvem obsessões doentias. Com a criminalização do stalking no Brasil, é crucial denunciar à polícia e adotar práticas seguras nas redes sociais, como evitar postagens em tempo real e limitar informações pessoais.