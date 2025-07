Férias escolares aumentam uso de áreas de lazer e exigem atenção redobrada em condomínios Síndicos e pais adotam medidas para garantir segurança e incentivar brincadeiras ao ar livre SP Record Interior SP|Do R7 24/07/2025 - 21h26 (Atualizado em 24/07/2025 - 21h26 ) twitter

Durante as férias escolares, crianças que moram em condomínios aproveitam o parquinho e áreas de lazer próximas. Com o aumento da circulação, cresce a responsabilidade de pais e síndicos para garantir uma convivência segura. Entre as medidas adotadas estão a flexibilização de horários e a manutenção dos espaços. A orientação é estimular menos tempo de tela e mais atividades ao ar livre.