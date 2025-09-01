Filhotes de animais silvestres resgatados recebem cuidados especiais no Cetras de Ribeirão Preto
O objetivo é reabilitá-los para o retorno à natureza
No Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) de Ribeirão Preto (SP), filhotes como uma gatinha-do-mato, corujas-suindaras e um sagui recebem cuidados especiais após serem resgatados debilitados. O objetivo é reabilitá-los para o retorno à natureza. Só neste ano, mais de 850 animais já passaram pelo processo, reforçando a importância da bioética e da preservação da vida selvagem.