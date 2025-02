Franca (SP) registra queda de 39% nos casos de dengue Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde avalia os novos números SP Record Interior SP|Do R7 06/02/2025 - 14h34 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h34 ) twitter

Toda a nossa região está em alerta por causa da dengue. Em Franca (SP), as notícias são boas: os números da doença caíram 39% em janeiro deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

Na cidade, foram intensificadas as ações de combate ao Aedes aegypti para evitar o aumento de casos, fazendo o número cair praticamente pela metade.

O diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Caio Carvalho, contou como avalia essa significativa redução.