Gêmeas siamesas passam por 1ª cirurgia de separação em Ribeirão Preto (SP) Procedimento durou 8 horas e envolveu mais de 40 profissionais no Hospital das Clínicas SP Record Interior SP|Do R7 25/08/2025 - 21h16 (Atualizado em 25/08/2025 - 21h16 )

As gêmeas siamesas Heloísa e Helena, unidas pela cabeça, passaram pela primeira cirurgia de separação no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP). A operação, que mobilizou mais de 40 profissionais e durou 8 horas, é a primeira de cinco etapas planejadas. A mãe, Claudilene, compartilhou sua esperança e emoção com o avanço das filhas, que seguem sob cuidados intensivos.