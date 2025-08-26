Gêmeas siamesas passam por 1ª cirurgia de separação em Ribeirão Preto (SP)
Procedimento durou 8 horas e envolveu mais de 40 profissionais no Hospital das Clínicas
As gêmeas siamesas Heloísa e Helena, unidas pela cabeça, passaram pela primeira cirurgia de separação no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP). A operação, que mobilizou mais de 40 profissionais e durou 8 horas, é a primeira de cinco etapas planejadas. A mãe, Claudilene, compartilhou sua esperança e emoção com o avanço das filhas, que seguem sob cuidados intensivos.