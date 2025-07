Governo federal avalia reduzir IPI para reativar carro popular Medida visa estimular produção e atender demanda crescente por veículos SP Record Interior SP|Do R7 07/07/2025 - 21h41 (Atualizado em 07/07/2025 - 21h41 ) twitter

O governo federal estuda a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos novos, com o objetivo de reintroduzir o carro popular no mercado. Enquanto a decisão não é oficial, consumidores têm optado por carros seminovos. A proposta busca incentivar a produção e aumentar as vendas, impactando o preço final dos veículos.