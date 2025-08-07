Hospital de Ribeirão Preto (SP) utiliza tecnologia que reduz queda de cabelo durante quimioterapia Técnica utiliza uma touca resfriada para proteger os fios, melhorando a autoestima e adesão ao tratamento SP Record Interior SP|Do R7 07/08/2025 - 20h08 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h08 ) twitter

No Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP),pacientes têm acesso a uma nova tecnologia que reduz a queda de cabelo durante a quimioterapia. A crioterapia capilar, antes disponível apenas em hospitais particulares, agora é oferecida gratuitamente pelo SUS. A técnica utiliza uma touca resfriada para proteger os fios, melhorando a autoestima e adesão ao tratamento.