José Salerno: da psicoterapia à astronomia em uma vida dedicada às estrelas Com telescópios construídos por suas próprias mãos e um mini museu em casa, ele decifra os segredos do céu SP Record Interior SP|Do R7 19/05/2025 - 21h01 (Atualizado em 19/05/2025 - 21h01 ) twitter

Descubra a fascinante rotina de José Salerno, um psicoterapeuta que se transforma em astrônomo ao cair da noite. Movido pela curiosidade desde a chegada do homem à Lua, Salerno cultiva, há mais de 50 anos, sua paixão pela astronomia. Com telescópios feitos por ele mesmo e um mini museu em casa, ele revela os segredos do céu.