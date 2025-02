Jovem tenista de Ribeirão Preto (SP) coleciona títulos e é promessa do tênis brasileiro Adolescente já é considerada uma das grandes promessas do esporte no Brasil

SP Record Interior SP|Do R7 23/01/2025 - 12h31 (Atualizado em 23/01/2025 - 12h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share