Ministério Público do Trabalho investiga agressões a professores em Araraquara (SP)

O Ministério Público do Trabalho investiga casos de agressões e ameaças a professores em Araraquara (SP) após o término do contrato de segurança terceirizada nas escolas municipais. Pais de alunos teriam praticado atos de violência, causando insegurança entre os profissionais. A prefeitura substituiu os vigilantes por monitoramento eletrônico, mas o sindicato cobra reforço na segurança. A Secretaria de Educação já planeja nova licitação para contratação de controladores de acesso.