Novo vereador assume cargo na câmara de Araraquara (SP)

João Clemente, do Progressistas, assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Araraquara, SP, após a cassação de Emanuel Sponton, condenado por envolvimento em um esquema de rachadinha. Sponton foi sentenciado a devolver R$ 65 mil aos cofres públicos e prestar serviços comunitários. A Câmara informou que todos os procedimentos legais foram seguidos, e o ex-parlamentar está inelegível por três anos. O partido não se manifestou sobre o caso.