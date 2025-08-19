Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Novo vereador assume cargo na câmara de Araraquara (SP)

João Clemente, do Progressistas assume cadeira depois da cassação de Emanuel Sponton

SP Record Interior SP|Do R7

João Clemente, do Progressistas, assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Araraquara, SP, após a cassação de Emanuel Sponton, condenado por envolvimento em um esquema de rachadinha. Sponton foi sentenciado a devolver R$ 65 mil aos cofres públicos e prestar serviços comunitários. A Câmara informou que todos os procedimentos legais foram seguidos, e o ex-parlamentar está inelegível por três anos. O partido não se manifestou sobre o caso.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.