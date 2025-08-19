Novo vereador assume cargo na câmara de Araraquara (SP)
João Clemente, do Progressistas assume cadeira depois da cassação de Emanuel Sponton
João Clemente, do Progressistas, assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Araraquara, SP, após a cassação de Emanuel Sponton, condenado por envolvimento em um esquema de rachadinha. Sponton foi sentenciado a devolver R$ 65 mil aos cofres públicos e prestar serviços comunitários. A Câmara informou que todos os procedimentos legais foram seguidos, e o ex-parlamentar está inelegível por três anos. O partido não se manifestou sobre o caso.