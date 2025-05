Obras no Parque Rubem Cione em Ribeirão Preto (SP) começam após 16 anos de fechamento Projeto quer transformar o espaço no maior parque a céu aberto da cidade, com investimento inicial de R$ 1 milhão SP Record Interior SP|Do R7 30/04/2025 - 21h46 (Atualizado em 30/04/2025 - 21h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As obras no Parque Rubem Cione, fechado há 16 anos, começaram nesta quarta-feira (30) em Ribeirão Preto (SP). O projeto, liderado pelo prefeito Ricardo Silva, visa transformar o espaço no maior parque a céu aberto da cidade. A primeira fase, com duração prevista de 10 meses, inclui a construção de caminhos para caminhadas e uma quadra poliesportiva, além da preservação histórica. Mais de 200 toneladas de lixo já foram removidas do local.

O investimento total estimado é de 20 milhões de reais, com a primeira fase custando cerca de um milhão. A obra é uma prioridade do governo e conta com a fiscalização da Guarda Civil Metropolitana para evitar novos descartes de lixo.