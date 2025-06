Oncinha ganha nome em concurso no Parque Ecológico de São Carlos (SP) Filhote simboliza conservação da fauna e reforça identidade cultural e educacional do município SP Record Interior SP|Do R7 16/06/2025 - 20h49 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O concurso para nomear a nova oncinha do Parque Ecológico de São Carlos (SP) foi concluído, e o nome escolhido foi Atenas. A filhote é o quarto animal da espécie nascido no parque, que abriga o maior felino das Américas, ameaçado de extinção no Brasil. O parque está aberto de terça a domingo para visitas.