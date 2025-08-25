Pacientes cegos após mutirão de catarata serão indenizados em Taquaritinga (SP) Erro envolveu aplicação de produto de limpeza nos olhos SP Record Interior SP|Do R7 25/08/2025 - 20h48 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quase um ano após perderem a visão durante um mutirão de catarata, pacientes de Taquaritinga (SP) serão indenizados pelo Estado. O erro ocorreu quando 13 pessoas receberam produto de limpeza nos olhos em vez de soro. As vítimas, que ainda convivem com sequelas, receberão R$ 120 mil e pensão vitalícia. O Ministério Público ainda busca indenização de R$ 3 milhões para investimentos na saúde pública.