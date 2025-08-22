Pais protestam contra falta de professores em escola municipal de Ribeirão Preto (SP) Secretaria da Educação afirmou que as ausências foram pontuais e que a situação está sendo normalizada SP Record Interior SP|Do R7 22/08/2025 - 20h53 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h53 ) twitter

Pais de alunos da escola Alfeu Gasparini, em Ribeirão Preto (SP), protestaram devido à falta de professores. As mães alegam que os estudantes estão sem aula há mais de 30 dias. Elas também destacam a falta de segurança, já que os alunos ficam no pátio ou fora da escola durante o período em que deveriam estar em sala. A Secretaria da Educação afirmou que as ausências foram pontuais e que a situação está sendo normalizada.