Polícia descobre casa usada como “central de golpes” em Ribeirão Preto (SP) Criminosos criavam anúncios falsos de produtos, recebiam pagamentos, mas não entregavam as mercadorias aos compradores SP Record Interior SP|Do R7 24/03/2025 - 10h30 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil descobriu uma operação de fraude online em Ribeirão Preto (SP). Na ocasião, oito pessoas foram presas por falsificar páginas de empresas de e-commerce.

Os golpistas criavam anúncios falsos de produtos, recebiam pagamentos, mas não entregavam as mercadorias aos compradores. A investigação revelou que a operação estava ativa há pelo menos uma semana, com prejuízos significativos para as plataformas de venda online.

Notebooks e telefones foram apreendidos para perícia, e a polícia continua a investigar o destino das mercadorias e o impacto financeiro total.