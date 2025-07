Queda nos preços de arroz e feijão favorece consumidores no Brasil Superprodução global pressiona valores e desafia produtores no mercado interno SP Record Interior SP|Do R7 16/07/2025 - 21h39 (Atualizado em 16/07/2025 - 21h39 ) twitter

Os preços do arroz e do feijão, base da alimentação brasileira, registram queda impulsionada pela superprodução global. O arroz caiu 12%, enquanto o feijão recuou entre 13% e 23%, dependendo do tipo. Com os preços mais baixos, consumidores conseguem economizar nas refeições, mas produtores enfrentam desafios econômicos.