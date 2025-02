Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto (SP) começa ano letivo Cerca de 50 mil alunos voltaram às aulas nesta quarta-feira (05) SP Record Interior SP|Do R7 05/02/2025 - 13h16 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h16 ) twitter

As aulas na Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto (SP) voltaram nesta quarta-feira (05). A cidade tem 146 escolas e cerca de 50 mil alunos.

De acordo com o Secretário da Educação Valdir Martins, as expectativas para o novo ano letivo são as melhores e as escolas estão preparadas para recepcionar toda a comunidade escolar.