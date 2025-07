Ribeirão Preto distribui sensores de glicose gratuitos para crianças com diabetes Projeto atende 228 crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 pelo SUS, melhorando a qualidade de vida SP Record Interior SP|Do R7 30/06/2025 - 20h51 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prefeitura de Ribeirão Preto (SP) iniciou a distribuição gratuita de sensores digitais de glicose para crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 atendidos pelo SUS. O dispositivo monitora os níveis de glicose no sangue sem a necessidade de picadas constantes nos dedos, proporcionando maior segurança e conforto aos pacientes. O projeto, sancionado pelo prefeito Ricardo Silva, beneficiará 228 crianças, com início previsto para breve.