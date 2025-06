Ribeirão Preto (SP) adota protocolo inédito para detecção precoce do autismo Capacitação de profissionais e uso do teste M-Chat ampliam chances de intervenção ainda na primeira infância SP Record Interior SP|Do R7 17/06/2025 - 21h35 (Atualizado em 17/06/2025 - 21h35 ) twitter

Ribeirão Preto (SP) implementou um novo protocolo nas unidades de saúde para antecipar a identificação do transtorno do espectro autista (TEA) em crianças. Profissionais foram capacitados para reconhecer sinais já a partir de 1 ano e 4 meses, com aplicação do teste M-Chat. Casos suspeitos são encaminhados ao Núcleo de Atenção Ao Deficiente (NADEF), onde é iniciada a reabilitação precoce, favorecendo o desenvolvimento infantil.