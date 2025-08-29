Ribeirão Preto (SP) recebe encontro estadual que celebra a força feminina no agronegócio Evento reuniu mais de 3.000 participantes e destacou liderança e empreendedorismo de mulheres do campo SP Record Interior SP|Do R7 29/08/2025 - 20h41 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ribeirão Preto (SP) sediou o terceiro Encontro Estadual de Mulheres do Agro, que reuniu mais de 3.000 participantes. Promovido pelo Sebrae e pelo Sistema Faesp/Senar-SP, o evento celebrou a atuação feminina no campo, incentivou o empreendedorismo e promoveu a integração entre produtoras, técnicas e profissionais do setor. A programação reforçou o protagonismo das mulheres no agronegócio paulista.