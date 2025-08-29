Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ribeirão Preto (SP) recebe encontro estadual que celebra a força feminina no agronegócio

Evento reuniu mais de 3.000 participantes e destacou liderança e empreendedorismo de mulheres do campo

SP Record Interior SP|Do R7

Ribeirão Preto (SP) sediou o terceiro Encontro Estadual de Mulheres do Agro, que reuniu mais de 3.000 participantes. Promovido pelo Sebrae e pelo Sistema Faesp/Senar-SP, o evento celebrou a atuação feminina no campo, incentivou o empreendedorismo e promoveu a integração entre produtoras, técnicas e profissionais do setor. A programação reforçou o protagonismo das mulheres no agronegócio paulista.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.