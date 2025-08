Ribeirão Preto (SP) reforça ações contra incêndios em áreas de vegetação Limpeza e criação de aceiros visam impedir avanço das chamas em regiões críticas SP Record Interior SP|Do R7 05/08/2025 - 21h05 (Atualizado em 05/08/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ribeirão Preto (SP) intensifica ações de prevenção a incêndios em áreas de vegetação. Novos trabalhos de limpeza e abertura de aceiros estão sendo realizados em pontos considerados críticos para evitar a propagação do fogo. A operação é coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil, com apoio do Corpo de Bombeiros.