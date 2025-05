Santa Casa de Franca (SP) enfrenta superlotação e suspende cirurgias eletivas Cerca de 125 procedimentos não urgentes foram adiados, com pacientes sendo notificados sobre novos agendamentos SP Record Interior SP|Do R7 19/05/2025 - 21h58 (Atualizado em 19/05/2025 - 21h58 ) twitter

Atualmente, 27 pacientes aguardam vagas de internação na Santa Casa de Franca (SP), que enfrenta lotação dos leitos do SUS e suspendeu cirurgias eletivas em maio. Cerca de 125 procedimentos não urgentes foram adiados, com pacientes sendo notificados sobre novos agendamentos. A medida visa garantir assistência mais segura à população de Franca. O governo estadual planeja adquirir 10 leitos no Hospital do Coração da cidade para aliviar a situação.