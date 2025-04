São Paulo consolida liderança na produção de goiaba com investimentos em controle biológico Estado projeta colheita de 200 mil toneladas, apesar dos desafios com fungos SP Record Interior SP|Do R7 17/04/2025 - 20h59 (Atualizado em 17/04/2025 - 20h59 ) twitter

O estado de São Paulo se destaca como um dos maiores produtores de goiaba do Brasil, com uma expectativa de colheita de quase 200 mil toneladas. Em Itápolis, a colheita avança, mas enfrenta desafios como o fungo que afeta a casca da fruta, resultando em uma quebra de 30% no volume para o mercado. Para contornar o problema, agricultores investem em produtos biológicos, melhorando a qualidade e produtividade.

Apesar do aumento nos custos de produção, a produtividade compensou o investimento, com uma colheita de 150 toneladas em 7 hectares e expectativa de crescimento para o próximo ano.