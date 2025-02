São Paulo e Velo Clube empatam em jogo histórico disputado em Brasília Partida terminou em 3 a 3 com um tricolor pressionado e um técnico na corda bamba SP Record|Do R7 17/02/2025 - 14h53 (Atualizado em 17/02/2025 - 16h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em partida disputada no Mané Garrincha, em Brasília, o São Paulo vacilou e o Velo Clube arrancou um empate de 3 a 3 pela nona rodada do Campeonato Paulista. Além do resultado cheio de gols, o jogo fez história: pela primeira vez em 114 anos, o Velo Clube jogou fora do estado de São Paulo.

O empate trouxe questionamentos ao técnico do tricolor paulista, Luis Zubeldía.