“Sonata Patética”: nova trama instigante de Menalton Braff chega às livrarias de Ribeirão Preto Escritor gaúcho mora há mais de 30 anos em Ribeirão e é um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea SP Record Interior SP|Do R7 24/02/2025 - 10h13 (Atualizado em 24/02/2025 - 10h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No último sábado (22), aconteceu o lançamento do livro “Sonata Patética”, do escritor Menalton Braff, em Ribeirão Preto. O escritor gaúcho mora há mais de 30 anos em Ribeirão Preto e é um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea.

Menalton tem mais de 40 anos de carreira e 32 livros publicados e é vencedor de prêmios, como o Jabuti, em 2000, e o Machado de Assis, em 2020.