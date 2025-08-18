Tempo seco agrava casos de olho seco entre idosos em Ribeirão Preto (SP) Instituição busca alternativas para garantir tratamento que não é coberto pelo SUS SP Record Interior SP|Do R7 18/08/2025 - 20h39 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h39 ) twitter

O tempo seco tem agravado a síndrome do olho seco, afetando principalmente idosos em Ribeirão Preto (SP). A instituição Lar do Vovô Albano enfrenta o desafio diário de fornecer colírios lubrificantes, que não são disponibilizados pelo SUS. O médico oftalmologista Marcelo Jordão alerta para a importância do tratamento adequado, a fim de evitar complicações oculares. Além disso, cuidados com a pele e a hidratação são essenciais para prevenir desidratação e ressecamento nesta época do ano.