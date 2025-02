Tradicional barraca de garapa no centro de Ribeirão Preto reabre após incêndio ‘Garapeira do Abel’ passará por reforma depois de fogo causado por uma falha no termostato da fritadeira SP Record Interior SP|Do R7 10/02/2025 - 14h25 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h25 ) twitter

A tradicional barraca ‘Garapeira do Abel’, que fica no calçadão de Ribeirão Preto (SP), vai passar por reforma. Ela foi tomada por um incêndio no começo do mês, causado por uma falha no termostato da fritadeira. O fogo atingiu a iluminação, as câmeras e a fiação. Apesar dos danos, a barraca do seu Abel já está aberta, funcionando de segunda a sábado.

O Corpo de Bombeiros alerta que, em caso de incêndio causado por óleo quente, não se deve jogar água, pois o líquido pode evaporar e provocar queimaduras em quem estiver por perto. Nesses casos, o melhor é controlar o fogo por abafamento.