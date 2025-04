Vacinação contra Influenza é ampliada em Ribeirão Preto (SP) após três mortes Cidade disponibiliza imunização em 39 salas para grupos prioritários, incluindo idosos e gestantes SP Record Interior SP|Do R7 02/04/2025 - 20h39 (Atualizado em 02/04/2025 - 20h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ribeirão Preto (SP) registrou três mortes por Influenza este ano, reforçando a importância da campanha de vacinação em andamento. Grupos prioritários como idosos, crianças e gestantes já podem se imunizar nas 39 salas de vacinação da cidade.

A vacina tetravalente, que protege contra quatro cepas do vírus, está disponível na rede particular. Especialistas reforçam que a imunização não causa a doença e é essencial para evitar sobrecarga no sistema de saúde.

A cidade espera imunizar mais de 90% dos moradores.