Vacinação escolar começa em Ribeirão Preto (SP) para atualizar carteiras de estudantes Campanha do Ministério da Saúde visa imunizar alunos de 9 a 14 anos contra doenças preveníveis SP Record Interior SP|Do R7 24/04/2025 - 20h48 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h48 )

A primeira etapa da vacinação escolar em Ribeirão Preto (SP) iniciou nesta quinta-feira (24), com o objetivo de atualizar as carteiras de vacinação de estudantes entre 9 e 14 anos. A ação, parte de uma campanha nacional do Ministério da Saúde, está sendo realizada em 33 escolas da região.

Entre as vacinas ofertadas estão HPV, febre amarela, meningite e tríplice viral. A iniciativa enfrenta desafios devido à falta de termos de autorização assinados pelos responsáveis.