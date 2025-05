Buscas por idoso que desapareceu em São Vicente (SP) são retomadas com cães farejadores Vicente Luiz Pereira de Oliveira, de 60 anos, está desaparecido desde o dia 24 de abril Balanço Geral Litoral|Do R7 06/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O caso do desaparecimento de Vicente Luiz Pereira de Oliveira, de 60 anos, em uma área de mata em São Vicente (SP), continua a gerar preocupação. As buscas, agora com o apoio de cães farejadores da Guarda Civil Metropolitana, foram retomadas após suspeitas de crime.

O idoso foi visto pela última vez em 24 de abril, entrando em uma área de mata com um cachorro.

A polícia investiga todas as pistas, incluindo relatos de que o idoso poderia ter sido visto em outra área de mata. Informações iniciais sobre uma quantia em dinheiro foram desmentidas pela família, que teme por sua segurança. A comunidade é incentivada a colaborar com informações, enquanto a polícia e os bombeiros seguem empenhados na busca.