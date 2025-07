Câmara de Vereadores de Santos avalia mudanças na lei de uso do solo Entre os destaques estão a criação do bairro Vila Gilda, revitalização do centro histórico e preservação de áreas esportivas Balanço Geral Litoral|Do R7 25/07/2025 - 16h41 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h41 ) twitter

A Câmara de Santos iniciou a análise de mudanças na lei de uso e ocupação do solo, com propostas da prefeitura que prometem impactar áreas estratégicas da cidade. Entre os destaques estão a criação do bairro Vila Gilda, revitalização do centro histórico e preservação de áreas esportivas, como o Centro de Treinamento do Santos Futebol Clube. O projeto, já aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, aguarda aprovação dos vereadores.