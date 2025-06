Capivara ferida mobiliza motoristas em rodovia no litoral paulista Motoristas solidários formaram um corredor humano para garantir sua segurança Balanço Geral Litoral|Do R7 10/06/2025 - 14h41 (Atualizado em 10/06/2025 - 14h41 ) twitter

Uma capivara ferida parou o trânsito na Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), ao fugir de cães. Motoristas solidários formaram um corredor humano para garantir sua segurança. A cena, que ocorreu no quilômetro 28, gerou comoção e foi vista como um exemplo de empatia. A concessionária destacou a importância de não parar na via, mas elogiou a ação dos motoristas.