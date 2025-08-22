Carreta Mulheres de Peito oferece mamografias gratuitas em Mongaguá (SP) Mulheres a partir de 35 anos podem realizar o exame sem necessidade de pedido médico Balanço Geral Litoral|Do R7 22/08/2025 - 15h31 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h31 ) twitter

A carreta Mulheres de Peito chegou a Mongaguá (SP) para realizar exames de mamografia gratuitos, essenciais para a detecção precoce do câncer de mama. Mulheres a partir de 35 anos podem realizar o exame sem necessidade de pedido médico, bastando apresentar RG e cartão SUS. O serviço, uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura, atende até 50 mulheres por dia durante a semana e 25 aos sábados.